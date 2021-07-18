У Білорусі закінчився термін арешту головреда "Нашої Ниви". Його не випустили з СІЗО

У неділю, 18 липня, у Білорусі закінчився термін тримання під вартою головного редактора "Нашої Ниви" Єгора Мартиновича. Однак він досі не вийшов зі слідчого ізолятора в Мінську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Нашу Ниву" .

За інформацією видання, Мартиновича затримали вдруге, але, за якою статтею Кримінального кодексу, силовики відмовляються повідомляти. Цього разу головреда видання затримали на три дні.

Мартиновича затримали 8 липня, побили та арештували на 10 діб. Разом з ним затримали головреда "Нашої історії" Андрія Динько, а також начальника відділу реклами та маркетингу Андрія Скурка та головного бухгалтера Ольгу Ракович, але її відпустили ще 16 липня.

Усім затриманим білоруські силовики інкримінували підготовку або організацію дій, які грубо порушують громадський порядок, або участь в них. Однак нікому з них офіційних звинувачень не висували.