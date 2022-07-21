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В Білорусі громадян агітують вступати до приватних військових компаній РФ, - Генштаб

Фото: в Білорусі громадян агітують вступати до приватних військових компаній РФ (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Білорусі закликають населення підписувати контракти з російськими приватними військовими компаніями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"Протягом липня поточного року, на території республіки Білорусь, триває кампанія з агітації громадян цієї країни до підписання контрактів з російськими приватними військовими компаніями", - сказано в нього.

Зазначається, що у таких заходах беруть активну участь військові комісаріати Збройних сил Білорусі.

Нагадаємо, Білорусь продовжила до 31 липня військові навчання поблизу кордонів з Україною.

Окрім того, розвідка попереджає, що Білорусь може готувати диверсійно-розвідувальні групи у північних областях України.

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БілорусьГенштаб ВСУ