ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Білорусі броньований автомобіль силовиків в'їхав у легковик, постраждала дитина

Гродно, Середа 12 серпня 2020 02:29
У Білорусі броньований автомобіль силовиків в'їхав у легковик, постраждала дитина
Фото: протести в Білорусі (Tut.by)
Автор: Инна Собора

У машині була сім'я з дитиною

У місті Гродно в Білорусі проходять протести після виборів президента країни. У ніч на 12 серпня броньований автомобіль силовиків в'їхав у легковик, в результаті чого постраждала 5-річна дитина.

Про це повідомляє NEXTA.

У машині, яку збив джип, постраждала дівчинка 5 років, вона стікала кров'ю.

"Доставив її і маму в швидку, лікарі сказали потрібна операція. Чоловіка затримали", - розповів очевидець.

Постраждалі розповіли, що силовики не сигналили, а просто їхали. Силовики, зі свого боку, сказали їм що вони самі винні і затримали водія автомобіля, який збили.

Нагадаємо, ввечері на Кам'яній Гірці в Мінську зібралося кілька сотень людей, які почали споруджувати барикади.

Як відомо, в Білорусі після президентських виборів 9 серпня, на яких зі значним відривом від конкурентів переміг Олександр Лукашенко, почалися масові протести.

Країни Європи закликали уряд Білорусі вступити в діалог з опозицією.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України протест
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся