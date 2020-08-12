ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Беларуси бронированный автомобиль силовиков въехал в легковушку, пострадал ребенок

Гродно, Среда 12 августа 2020 02:29
В Беларуси бронированный автомобиль силовиков въехал в легковушку, пострадал ребенок
Фото: протесты в Беларуси (Tyt.by)
Автор: Инна Собора

В машине была семья с ребенком

В городе Гродно в Беларуси проходят протесты после выборов президента страны. В ночь на 12 августа бронированный автомобиль силовиков въехал в легковушку, в результате чего пострадал 5-летний ребенок.

Об этом сообщает NEXTA.

В машине, которую сбил джип, пострадала девочка 5 лет, она истекала кровью.

"Доставил ее и маму в скорую, врачи сказали нужна операция. Мужа задержали", - рассказал очевидец.

Пострадавшие рассказали, что силовики не сигналили, а просто ехали. Силовики, со своей стороны, сказали им что они сами виноваты и задержали водителя автомобиля, который сбили.

Напомним, вечером на Каменной Горке в Минске собралось несколько сотен человек, которые начали сооружать баррикады.

Как известно, в Беларуси после президентских выборов 9 августа, на которых со значительным отрывом от конкурентов победил Александр Лукашенко, начались массовые протесты.

Страны Европы призвали правительство Беларуси вступить в диалог с оппозицией.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины протест
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь