У Білорусі заарештували сина опонента Лукашенка

Влада Білорусі пред'явили звинувачення сина кандидата в президенти Білорусі Віктора Бабарика Едуарду. Їм обом обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Про це повідомила в Twitter прес-служба політика.

У штабі Бабарика пообіцяли, що судові рішення про арешт кандидата в президенти і його сина будуть оскаржені.

Адвокати Дмитро Лаєвський і Олександр Пильчанка підтвердили інформацію про арешт, але викласти суть пред'явлених їхнім клієнтам обвинувачення не змогли, оскільки підписали угоду про нерозголошення матеріалів слідства, повідомляє "Радіо Свобода".

"Він живий і здоровий. Має намір відстоювати свої переконання та чесне ім'я. Ми наполягаємо на його невинуватості", - зазначив Лаєвський.

Нагадаємо, затримання Бабарика відбулося у четвер, 18 червня.

Справа, за якою затримали Бабарика, стосується "Белгазпромбанку", який він очолював протягом 20 років. Бабарико пішов з посади, щоб зосередитися на передвиборній компанії. Справу про несплату податків в "Белгазпромбанку" порушили вже після заяви Бабарика про намір брати участь у виборах.

Звільнити Бабарика нещодавно закликав Європейський союз, підкресливши, що жоден потенційний кандидат в президенти не повинен позбавлятися такої можливості.