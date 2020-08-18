У Білорусі під арештом за участь в протестах залишаються 44 людини

У Білорусі під арештом в місцях тримання затриманих за участь в акціях протесту залишаються 44 людини. Ще шестеро людей перебувають в ЦИП ГУВС Мінміськвиконкому для проведення слідчих дій.

Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ Білорусі.

"Списки даних осіб розміщені на інформаційних стендах або біля входу в вищевказані установи", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, з 9 серпня в Білорусі тривають масові акції протестів, які почалися після завершення голосування на президентських виборах. За даними ЦВК, перемогу на виборах здобув чинний президент Олександр Лукашенко.

Раніше повідомлялося, що в Мінську за два дні заарештували більше тисячі демонстрантів.