У Білорусі активізувалася військова авіація з Росії: карта маршрутів

Сьогодні вранці також на військовий аеродром прилетіли три російських Іл-76.

За даними аналітиків, о 05:00 з військового аеродрому "Іваново-Північний" (Іванівська область, Росія) в Мачулищі прилетів RF-86842 і полетів о 07:00.

О 08: 30 з міжнародного аеропорту Анапи ім. В. К. Коккінакі (Краснодарський край, Росія) прилетів RF-86048. О 10:10 борт полетів в Іваново. За інформацією спостерігачів, цей борт був порожній або з мінімальним завантаженням.

Третій Іл-76 ВКС РФ з реєстраційним номером RF-78791 прилітав до Білорусі і раніше, під час активної фази війни на Київському напрямку. Літак приземлився о 09:45. І поки залишається на території Білорусі, як і літак ДРЛО A-50, який прилетів напередодні.

Крім того, о 09:00 з Мачулищей полетів Іл-76 ВПС РБ з реєстраційним номером EW-004DE.