В Білорусі вже понад 300 затриманих у перший день загальнонаціонального страйку

У Білорусі у перший день масових протестів після завершення терміну дії так званого "народного ультиматуму" силовики затримали вже 335 людей. Майже всі затримані у Мінську.

Про це повідомляє правозахисний центр "Весна".

Крім того, затримані є у Бресті, Гродно, Ліді, Могильові.

Вранці біля пункту пропуску великого хімічного підприємства "Гродно Азот" зібралося близько сотні людей. Їх затримала міліція.

Робітники відмовляються виходити на свої зміни. До заводу під'їхали 5 поліцейських машин та два автобуси. Працівників підприємства затримали.

Зазначимо, лідер білоруської опозиції Світлана Тихановская заявила, що 25 жовтня в 23:59 закінчується термін народного ультиматуму, який вона оголосила президенту Білорусі Олександру Лукашенко.

Тихановская висунула такі вимоги: Лукашенко повинен оголосити про відхід, насильство на вулицях має зупинитися повністю, всі політв'язні мають бути звільнені. У іншому випадку вся країна мирно вийде на вулиці з прпотестом.

Нагадаємо, вчора на протестах в Білорусі затримали понад 300 людей.