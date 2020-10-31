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Білорусь заявила про затримання "анархістів" на кордоні з Україною

Автор: Дмитро Левицький

Державний прикордонний комітет Білорусі заявив про затримання нібито групи радикально налаштованих "анархістів" на кордоні з Україною. У затриманих виявили зброю та боєприпаси.

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Про це повідомляє білоруське провладне видання "Белта".

За інформацією білоруських прикордонників, четверо "прихильників анархістського руху" були затримані 28 жовтня поблизу Забоз'я.

"У затриманих було виявлено вогнепальну зброю з боєприпасами, холодну зброю, спеціальну екіпіровку та інше спорядження", - розповіли в ДПК Білорусі.

Громадянами якої країни є затримані, в прикордонній службі Білорусі не уточнюють. Зараз слідча група встановлює всі обставини діяльності затриманих.

Нагадаємо, 29 жовтня білоруська влада вирішила закрити кордони з усіма сусідніми державами, крім Російської Федерації. Таке рішення пояснили боротьбою з поширенням коронавірусу.

До цього посол України в Білорусі Ігор Кизим заявляв, що білоруські прикордонники готуються не пропускати людей з території України, Литви та Польщі.

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