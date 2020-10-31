Білорусь заявила про затримання "анархістів" на кордоні з Україною

Державний прикордонний комітет Білорусі заявив про затримання нібито групи радикально налаштованих "анархістів" на кордоні з Україною. У затриманих виявили зброю та боєприпаси.

Про це повідомляє білоруське провладне видання "Белта".

За інформацією білоруських прикордонників, четверо "прихильників анархістського руху" були затримані 28 жовтня поблизу Забоз'я.

"У затриманих було виявлено вогнепальну зброю з боєприпасами, холодну зброю, спеціальну екіпіровку та інше спорядження", - розповіли в ДПК Білорусі.

Громадянами якої країни є затримані, в прикордонній службі Білорусі не уточнюють. Зараз слідча група встановлює всі обставини діяльності затриманих.

Нагадаємо, 29 жовтня білоруська влада вирішила закрити кордони з усіма сусідніми державами, крім Російської Федерації. Таке рішення пояснили боротьбою з поширенням коронавірусу.

До цього посол України в Білорусі Ігор Кизим заявляв, що білоруські прикордонники готуються не пропускати людей з території України, Литви та Польщі.