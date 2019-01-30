Білорусь запустила канал іномовлення України UA|TV

Дозвіл видано Міністерством інформації Республіки Білорусь строком на 3 роки

Министр информации Республики Беларусь Александр Карлюкевич подписал приказ о выдаче разрешения на распространение телеканала иновещания Украины UATV на территории Беларуси. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства информационной политики Украины.

Как сообщается, "решение было принято по результатам экспертизы контента UATV, которую провела соответствующая экспертная комиссия Министерства информации на предмет наличия (отсутствия) сообщений и (или) материалов, иной информации, которая противоречит требованиям законодательных актов Республики Беларусь".

Разрешения на распространение телеканала иновещания Украины выдано Министерством информации Республики Беларусь сроком на 3 года.

"В соответствии с законодательством Республики Беларусь, наличие иностранного средства массовой информации в перечне иностранных СМИ, получивших разрешение, освобождает других лиц, уполномоченных на распространение этого иностранного СМИ, от получения соответствующего разрешения", - говорится в сообщении.

Напомним, в 2016 году телекоммуникационная компания Латвии Baltcom включила телеканал иновещания Украины UATV в пакеты "Цифровое телевидение" и "Интерактивное телевидение".

Также РБК-Украина писало, что телеканал иновещания Украины UATV появился в сетях болгарских провайдеров.