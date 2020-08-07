Білорусь запускає АЕС на кордоні з Литвою: Вільнюс висловив невдоволення

Литва невдоволена запуском Білоруської атомної електростанції (БелАЕС) поблизу білорусько-литовського кордону та за 50 кілометрів від Вільнюса. Литва надіслала відповідну ноту протесту в Мінськ.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ Литви.

У Литві заявляють, що запуском атомної станції Білорусь порушує принципи відкритості, прозорості та добросусідства, а діяльність АЕС поблизу литовської столиці створює загрозу національні безпеці, довкіллю та населення Литви.

Офіційний Вільнюс закликав Мінськ призупинити запуск БелАЕС до виконання рекомендацій Європейського союзу щодо проведення стрес-випробувань, а також закликав Європейську групу регуляторів ядерної безпеки та інші міжнародні організації співпрацювати для забезпечення необхідної ядерної безпеки.

"Впровадження стандартів ядерної безпеки та екологічних вимог є важливим для Литви та Білорусі. Це не лише двостороння проблема, а й регіональна проблема та проблема ЄС, як неодноразово говорили лідери ЄС. У цьому питанні немає місця для компромісів, і ми не бачимо можливості досягти домовленостей з Білоруссю", - заявив глава литовського МЗС Лінус Лінкявічюс.

Зазначимо, сьогодні Міненергетики Білорусі повідомило про початок завантаження ядерного палива в активну зону реактора першого енергоблоку БелАЕС. Це є початком фізичного пуску реактору. Після завантаження палива реактор виведуть на 1% потужності.

Нагадаємо, Литва вже закликала Білорусь зупинити запуск Білоруської АЕС; Вільнюс пропонував організувати стрес-тести на БелАЕС під наглядом експертів ЄС.