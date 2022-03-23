Білорусь закриває генконсульство України в Бресті і скорочує українське диппредставництво в країні

Таким чином, в Білорусі залишиться лише п'ять співробітників української дипмісії, решта мають залишити країну найближчим часом.

"Цей крок спрямований на припинення недипломатичної діяльності низки співробітників українських закордонних установ. Їм запропоновано залишити нашу країну протягом 72 годин", - сказав представник МЗС Білорусі Анатолій Глаз.

Він також заявив, що "у зв'язку з фактичною відсутністю персоналу" білоруською стороною також прийнято рішення про закриття консульства України в місті Бресті.

"Ще раз наголошу, що українці були і залишатимуться для нас близьким народом", - сказав Глаз.

За його словами, білоруська сторона не ухвалювала рішення про закриття свого посольства в Україні.

Нагадаємо, вчора білоруські ЗМІ повідомили, що КДБ Білорусі заявив про нібито "ліквідацію резидентури" в посольстві України

Додамо, Міністерство закордонних справ України відреагувало на звинувачення Комітету державної безпеки Білорусі у бік співробітників українського посольства.

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