RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Білорусь закриває генконсульство України в Бресті і скорочує українське диппредставництво в країні

Фото: Білорусь закриває генконсульство України в Бресті скорочує українське диппредставництво в країні (belarusmfa)
Автор: Марія Кучерявець

У Міністерстві закордонних справ Білорусі заявили про закриття Генерального консульства України в Бресті. Також там оголосили про скорочення кількості українських дипломатів на території країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Белта".

Таким чином, в Білорусі залишиться лише п'ять співробітників української дипмісії, решта мають залишити країну найближчим часом.

"Цей крок спрямований на припинення недипломатичної діяльності низки співробітників українських закордонних установ. Їм запропоновано залишити нашу країну протягом 72 годин", - сказав представник МЗС Білорусі Анатолій Глаз.

Він також заявив, що "у зв'язку з фактичною відсутністю персоналу" білоруською стороною також прийнято рішення про закриття консульства України в місті Бресті.

"Ще раз наголошу, що українці були і залишатимуться для нас близьким народом", - сказав Глаз.

За його словами, білоруська сторона не ухвалювала рішення про закриття свого посольства в Україні.

Нагадаємо, вчора білоруські ЗМІ повідомили, що КДБ Білорусі заявив про нібито "ліквідацію резидентури" в посольстві України

Додамо, Міністерство закордонних справ України відреагувало на звинувачення Комітету державної безпеки Білорусі у бік співробітників українського посольства.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаБілорусьВійна Росії проти України