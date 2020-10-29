Білорусь закрила кордони з усіма сусідами, крім Росії

Білорусь закрила кордони з Україною, Литвою, Латвією і Польщею. Захід пояснили ситуацією з коронавірусом в сусідніх країнах.

Про це повідомляє Белта.

Закриття стосується наземних пунктів пропуску. Аеропорт Мінська функціонує без обмежень.

Не підпадають під заходи співробітники дипломатичних представництв і консульств, водії міжнародних автомобільних перевезень, члени бригад поїздів і локомотивів.

При цьому залишається вільним в'їзд з Росії.

Раніше повідомлялося, що після заяви президента Білорусі Олександра Лукашенка про необхідність закрити кордон білорусів перестали пропускати в країну. Було відомо про випадки відмови в перетині кордону тим, хто їде з Польщі та Литви.

Нагадаємо, раніше Лукашенко доручив закрити кордони Білорусі, але наголосив, що країна не повинна знаходиться під залізною завісою.

До цього посол України в Білорусі Ігор Кизим заявив, що білоруські прикордонники приймають заходи, щоб не пропускати людей з України, Литви і Польщі. При цьому міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає малоймовірним заборону на в'їзд в Білорусь для українців.