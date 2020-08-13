У Білорусі затримали капітана міліції, який став на бік протестувальників

Його звинувачують у порушенні порядку проведення акцій
У Новополоцьку затримали капітана міліції Єгора Ємельянова, який публічно подав у відставку на тлі протестів. Його звинувачують у порушенні порядку проведення акцій.
Про це повідомляє "Наша Ніва".
Його дружина розповіла, що їй зателефонували і сказали, що потрібно підійти підписати документи, акт прийому-передачі одягу.
"Ми з ним були на зв'язку, планували в цей день сімейний вечерю. В 17:55 я йому дзвонила, він ще був у відділі, оформляв документи. В 19:55 я подзвонила знову, хотіла домовитися, хто забере нашу молодшу доньку, їй три роки. Він повідомив, що затриманий. За що? Сказав, що поки не знає", - розповідає дружина Єгора Ємельянова Марина.
Нагадаємо, у білоруському місті Жодіно в день, коли в країні проходять масові протести, правоохоронці опустили щити.
Зазначимо, у Білорусі вже п'ятий день люди протестують проти президента Олександра Лукашенка.