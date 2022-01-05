RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Білорусь висилає польського консула: в чому причина

Автор: Дмитро Левицький

Білорусь сьогодні, 5 січня, оголосила про видворення польського консула в Бресті. Його звинувачують у нібито допомозі поляку уникнути відповідальності за злочин на території Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

Білоруська сторона заявила, що дипломат допомогав чоловіку, який скоїв дорожньо-транспортну пригоду, в результаті якої загинули 2 людини. Дипломат нібито купив цьому чоловіку квитки на потяг та домовився з білорусами, щоб його пропустили через кордон. Однак чоловіка все ж затримали білоруські прикордонники.

У польському Міністерстві закордонних справ заявили, що наразі розбираються в цій ситуації.

"МЗС підтверджує той факт, що повірений у справах був викликаний у справі видворення польського консула. На даному етапі робляться кроки для перевірки наданої інформації та прояснення ситуації", - йдеться в заяві міністерства.

Читайте РБК-Україна в Google News
БілорусьПольша