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Білорусь не є стороною конфлікту Росії та України, - ОБСЄ

Фото: Олександр Лукашенко (president.gov.by)
Автор: Сергей Новиков

Станом на 1 квітня 2022 року Білорусь не була стороною міжнародного збройного конфлікту Росії та України. Відповідна доповідь сьогодні буде представлена Постійній раді ОБСЄ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруське бюро "Радіо Свобода".

Згідно з доповіддю, конфлікт між Росією та Україною регулюється міжнародним гуманітарним правом про міжнародні збройні конфлікти, зокрема чотирма Женевськими конвенціями та Додатковим протоколом I, які обидві країни підписали.

Що стосується Білорусі, то основний висновок полягає в тому, що розміщення на своїй території російських військ не є участю в конфлікті.

"Незважаючи на те, що Білорусь дозволяє використовувати свою територію для російських атак на Україну, місія вважає, що станом на 1 квітня вона не є стороною міжнародного збройного конфлікту до тих пір, поки не вчинить акти насильства або інші дії, які були б прямою участю в бойових діях осіб, що представляють Білорусь", - йдеться в доповіді.

У той же час, на думку офіційного Києва, дії держави, яка дозволяє використовувати свою територію для агресії, теж є актом агресії.

Нагадаємо, раніше Росія запропонувала включити Білорусь до списку гарантів безпеки для України.

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