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Білорусь повернула майже півтисячі тонн забрудненої нафти в Росію

Новини » Енергетика    09.06.2019 - 15:39
Білорусь повернула майже півтисячі тонн забрудненої нафти в Росію
Фото: трубопровід "Дружба" (tsargrad.tv)

Ввечері 8 червня Білорусь почала транспортувати в польському напрямку чисту нафту

Білоруський концерн "Белнефтехим" перекачав в Російську Федерацію 450 тис. тонн забрудненої нафти, яка потрапила в Білорусь по нафтопроводу "Дружба". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу концерну.

Як повідомляється, оператор магістрального нафтопроводу " Гомельтранснафта Дружба" витіснив неякісну нафту, яка містила хлорорганіку, в двох нитках трубопроводу "Дружба" та повернув її реверсом на територію Росії.

"Реверсом на територію РФ повернуто 450 тис. тонн забрудненої нафти, вона була заміщена нафтою, що відповідає вимогам ДСТУ", - йдеться у повідомленні.

У концерні зазначили, що Білорусь почала транспортувати в польському напрямку чисту нафту. Так, ввечері 8 червня на прикордонній польської перекачувальної станції "Адамове" була отримана чиста нафта.

Нагадаємо, раніше у Польщі назвали дату часткового відновлення транспортування російської нафти. Відновлення транспортування нафти по трубопроводу "Дружба" планувалося 10 червня. При цьому компанія "Транснафта" підтвердила готовність заплатити компенсацію за транспортування забрудненої нафти.

Нагадаємо, 21 травня українська компанія "Укртранснафта" відновила прийом російської нафти на ЛВДС "Мозир" (Республіка Білорусь) для подальшого її транспортування до європейських споживачів. 

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