Білорусь веде переговори про нові кредити з РФ

Білоруська влада веде переговори з Росією про залучення кредитів на спільні проекти. Мінськ у першому півріччі очікує надходження другого траншу російського кредиту на 500 млн доларів.

Про це сказав міністр фінансів Білорусі Юрій Селіверстов, передає БелТа .

"Питання залучення кредитних ресурсів, у тому числі в Росії, на реалізацію спільних проектів, включаючи інфраструктурні, стояли завжди. Зараз такі питання теж опрацьовуються. Інфраструктуру треба розвивати", - сказав Селіверстов.

Раніше в доповіді розвідки Естонії вказувалося, що рівень військової інтеграції Росії та Білорусі дозволяє говорити про те, що остання фактично перетворилася в російський військовий округ. Москва може використовувати Білорусь як військовий плацдарм.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президенти Росії і Білорусі домовилися про подальшу координацію своїх силових відомств.