Білорусь повідомила США про скасування обмежень на кількість дипломатів

Фото: Володимир Макей і Джордж Кент (mfa.gov.by)

Даний крок буде сприяти подальшій нормалізації відносин між Білоруссю і США

Глава МЗС Білорусі Володимир Макей зустрівся з американською делегацією на чолі із заступником помічника Державного секретаря США Джорджем Кентом і повідомив про скасування обмежень на кількість співробітників американського посольства, які діяли з 2008 року. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МЗС Білорусі.

У прес-службі повідомили, що даний крок буде сприяти подальшій нормалізації відносин між Білоруссю і США.

"В ході зустрічі білоруська сторона офіційно поінформувала американську сторону про скасування обмежень на кількість співробітників Посольства США в Мінську, які діяли з 2008 року", - йдеться в повідомленні.

До цього Макей Вашингтон повідомив про зняття обмежень на число американських дипломатів у Мінську.

Нагадаємо, Білий дім продовжив ще на рік санкції, введені відносно Білорусі Джорджем Бушем-молодшим у 2006 році у зв'язку з порушенням білоруською владою прав людини. У Міністерстві закордонних справ Білорусі заявили, що рішення американської сторони про продовження санкцій проти чиновників країни не відповідає дійсному стану справ у відносинах Білорусі та США.