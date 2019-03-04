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Білорусь повідомила США про скасування обмежень на кількість дипломатів

Новини » Політика    04.03.2019 - 20:36
Білорусь повідомила США про скасування обмежень на кількість дипломатів
Фото: Володимир Макей і Джордж Кент (mfa.gov.by)

Даний крок буде сприяти подальшій нормалізації відносин між Білоруссю і США

Глава МЗС Білорусі Володимир Макей зустрівся з американською делегацією на чолі із заступником помічника Державного секретаря США Джорджем Кентом і повідомив про скасування обмежень на кількість співробітників американського посольства, які діяли з 2008 року. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МЗС Білорусі.

У прес-службі повідомили, що даний крок буде сприяти подальшій нормалізації відносин між Білоруссю і США.

"В ході зустрічі білоруська сторона офіційно поінформувала американську сторону про скасування обмежень на кількість співробітників Посольства США в Мінську, які діяли з 2008 року", - йдеться в повідомленні.

До цього Макей Вашингтон повідомив про зняття обмежень на число американських дипломатів у Мінську.

Нагадаємо, Білий дім продовжив ще на рік санкції, введені відносно Білорусі Джорджем Бушем-молодшим у 2006 році у зв'язку з порушенням білоруською владою прав людини. У Міністерстві закордонних справ Білорусі заявили, що рішення американської сторони про продовження санкцій проти чиновників країни не відповідає дійсному стану справ у відносинах Білорусі та США.

 

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