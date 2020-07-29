ru
ua

Білорусь посилить оперативне прикриття кордону з РФ

Автор: Дмитро Левицький

Білорусь буде відслідковувати осіб, які перетинають держкордон

Державний прикордонний комітет Білорусі посилить оперативне прикриття державних кордонів після затримання бійців ПВК "Вагнера". Контроль посилять і на кордоні з Російською Федерацією.

Популярні новини

Про це заявив державний секретар Ради безпеки Білорусі Андрій Равков, передає білоруське агентство БелТА.

За словами Равкова, контроль на білоруському кордоні буде суттєво посилено.

"(Оперативне прикриття посилять - ред.) в рамках вивчення ситуацію, відслідковування осіб, які перетинають державний кордон, в тому числі на зеленому кордоні", - заявив він.

Нагадаємо, сьогодні у Білорусі затримали 32 бійців російської приватної військової компанії "Вагнера". У білоруських правоохоронних органах заявили, що бійці ПВК прибули для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії в країні.

На затримання бійців російської ПВК відреагував президент Білорусі Олександр Лукашенко; білоруський лідер назвав ситуацію надзвичайною подією та зажадав від Росії пояснень.

При цьому у Держдумі РФ закликали не асоціювати ПВК з діяльністю держави; в російській Держдумі вважають, що інцидент не вплине на відносини з Білоруссю.

Прогноз погоди
► У центрі Києва протестують проти перемир'я на Донбасі ► Хорватія відреагувала на припинення вогню на Донбасі
Читати всі новини