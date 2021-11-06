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Білорусь посилила бойове чергування ППО біля своїх кордонів

Автор: Анна Полисученко

Білорусь посилила бойове чергування сил ППО додатковим дивізіоном. Міноборони країни заявило, що причиною стали польоти авіації НАТО біля кордонів країни, які почастішали останнім часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Белта".

Командувач ВПС і військами ППО Ігор Голуб зазначив, що "відомство фіксує значне збільшення інтенсивності польотів бойової та розвідувальної авіації біля своїх кордонів".

"Будемо виконувати завдання з охорони повітряних кордонів і мирного неба над Мінськом", - заявив він.

Зокрема, білоруські військові повідомляють, що минулого тижня було зафіксовано понад 60 таких польотів.

"В рамках посилення чергових сил з протиповітряної оборони на бойове чергування з охорони повітряних рубежів країни заступив 6-й зенітний ракетний дивізіон військової частини 30151", - йдеться в повідомленні.

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Білорусь