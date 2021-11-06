Білорусь посилила бойове чергування ППО біля своїх кордонів
Білорусь посилила бойове чергування сил ППО додатковим дивізіоном. Міноборони країни заявило, що причиною стали польоти авіації НАТО біля кордонів країни, які почастішали останнім часом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Белта".
Командувач ВПС і військами ППО Ігор Голуб зазначив, що "відомство фіксує значне збільшення інтенсивності польотів бойової та розвідувальної авіації біля своїх кордонів".
"Будемо виконувати завдання з охорони повітряних кордонів і мирного неба над Мінськом", - заявив він.
Зокрема, білоруські військові повідомляють, що минулого тижня було зафіксовано понад 60 таких польотів.
"В рамках посилення чергових сил з протиповітряної оборони на бойове чергування з охорони повітряних рубежів країни заступив 6-й зенітний ракетний дивізіон військової частини 30151", - йдеться в повідомленні.