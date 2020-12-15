Білорусь зробить свою вакцину від COVID. Лукашенко назвав вартість розробки

Білорусь має намір розробити свою вакцину від COVID. На її створення може піти близько 5 млн білоруських рублів.

Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко, передає БЕЛТА.

За його словами, в Білорусі будуть закуповувати готову зарубіжну вакцину, налагодять виробництво російської, а також займуться розробкою власної. Він також припустив, що COVID-19 стане такою ж хворобою, як грип.

"Отже, нам потрібна буде вакцина. Треба розробити свою, фахівці є. Треба братися за це і не боятися. Там гроші, я подивився, невеликі: десь близько п'яти мільйонів рублів. І ми окупимо це, тільки треба швидко рухатися в цьому напрямку", - заявив Лукашенко.

Зазначимо, на сьогодні 5 млн білоруських рублів дорівнюють майже 2 млн доларів. Для порівняння фармацевтичний гігант Pfizer готовий був витратити на розробку вакцини 1 млрд доларів. На даний момент невідомо, скільки в підсумку обійшлося її створення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вакцину від COVID в Україні чекають на початку 2021, але точної дати поставок поки немає.

Тим часом Всесвітня організація охорони здоров'я закликає носити маски навіть після щеплення від коронавірусу.