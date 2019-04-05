Білорусь вирішила підняти тариф на транзит для російської нафти

Білорусь повідомила російську компанію "Транснефть", що планує підвищити тарифи на транзит нафти на 23%. Про це повідомив президент компанії Микола Токарєв, передає РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Він заявив, що пропозиція збільшити тариф на прокачування через трубопровід "Дружба" - звичайна процедура.

"У нас є методика, узгоджується тариф, і зараз майданчик переговорів про це буде в уряді... Підвищення на 23% - це переговорна позиція Мінська", - зазначив він.

Підвищити тариф на прокачування по своїй ділянці нафтопроводу "Дружба" Білорусь має намір з 1 травня. У Білорусі таким чином хочуть поліпшити екологію за рахунок трубопровідного транспорту.

При цьому в РФ заявили, що пропозиція - "досить спірна" і буде приводом для переговорів.

Додамо, що між РФ і Білоруссю з 2010 року діє угода, яка регулює тарифи на послуги з транзиту нафти по магістральних трубопроводах у Білорусь. Угода припускає плановий і позаплановий перегляд тарифів.

Нагадаємо, 21 березня вступили в силу розширені санкції проти Росії. Санкції були введені відносно ряду фізичних і юридичних осіб, у тому числі проти "Роснефти".