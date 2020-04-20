Білорусь вирішила не скасовувати парад на 9 травня

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При цьому будь-які інші масові зібрання в країні скасовано

Запланований на 9 травня військовий парад у Мінську скасовувати не будуть. Таку відповідь отримав від Міністерства оборони Білорусі на петицію, в якій білоруси вимагали не проводити захід через загрозу поширення коронавірусу, передає Tyt.by.

Петицію з вимогою скасувати парад і підготовку до нього білоруси опублікували ще 29 березня. Її підписали понад 7 тисяч осіб. Автори петиції зазначили, що цей захід і його репетиції - це велике скупчення людей під час пандемії коронавірусу. При цьому вказується, що інші масові зібрання в країні скасовані.

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін підписав відповідь на петицію. У ній говориться, що "на даний момент в Республіці Білорусь епідеміологічна обстановка дозволяє Збройним силам проводити планові заходи бойової підготовки".

"Підготовка і проведення параду є складовою частиною бойової підготовки військ. В ході тренувань особовий склад удосконалює навички, в тому числі водіння та обслуговування закріпленої за ним техніки, підвищує професійну майстерність... Для Білорусі військові паради - це данина героїзму і стійкості нашого народу, самовідданій боротьбі проти фашистських загарбників", - заявили у відомстві.

Міноборони стверджує, що під час параду тренування проводить також медслужба Збройних сил. Вона виконує "комплекс протиепідемічних і лікувально-профілактичних заходів".

Білоруські ЗМІ відзначають, що відповідь була Міноборони датована 16 квітня - якраз в той день стало відомо про перший випадок коронавірусу в армії. На наступний день коронавірус підтвердився ще у двох військовослужбовців.

Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін скасував підготовку до святкування Дня Перемоги з причини загрози коронавірусу. При цьому в Росії сподіваються, що парад у Москві відбудеться в цьому році, коли мине загроза.