Білорусь провела нічні навчання льотчиків в районі Барановичів

У неділю ввечері, 26 червня, Військово-повітряні сили Білорусі приступили до тренувальних польотів в Барановичах. Військові літаки помічені над Ляховицьким районом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Білоруський Гаюн" в Telegram .

Нагадаємо, ракетні удари вранці і вночі 25 червня по 6 областях України були спеціально здійснені з території Білорусії. Така провокація була зроблена для залучення Білорусі у війну проти України.

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