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Білорусь проведе мобілізаційні навчання біля українського кордону: що відомо

Фото: Білорусь проведе мобілізаційні навчання біля українського кордону (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Міністерство оборони Білорусі повідомляє про старт мобілізаційних навчань. Вони будуть проходити в Гомельській області, що межує з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони Білорусі.

За даними відомства, мобілізаційне навчання з військовими комісаріатами Гомельської області пройде з 22 червня по 1 липня.

"Навчання проводиться щорічно. У минулому році аналогічне навчання було проведено з військовими комісаріатами Могильовської області. Мета - перевірити готовність військових комісаріатів виконувати завдання за призначенням", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони РБ розповіли, що в ході навчань передбачено виконання військовими комісаріатами заходів щодо оповіщення та подачі військовозобов'язаних на пункти відправки у військові частини. Після навчань, військовозобов'язані будуть відправлені за місцем проживання.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Білорусь зосередила на кордоні з Україною в Брестській і Гомельській областях до семи батальйонів. Що становить близько 3,5-4 тисяч солдатів.

При цьому в Білорусі заявляють що не збираються нападати на інші держави, але "готові захищатися в разі потреби".

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