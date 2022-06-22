Білорусь проведе мобілізаційні навчання біля українського кордону: що відомо

За даними відомства, мобілізаційне навчання з військовими комісаріатами Гомельської області пройде з 22 червня по 1 липня.

"Навчання проводиться щорічно. У минулому році аналогічне навчання було проведено з військовими комісаріатами Могильовської області. Мета - перевірити готовність військових комісаріатів виконувати завдання за призначенням", - йдеться в повідомленні.

У Міноборони РБ розповіли, що в ході навчань передбачено виконання військовими комісаріатами заходів щодо оповіщення та подачі військовозобов'язаних на пункти відправки у військові частини. Після навчань, військовозобов'язані будуть відправлені за місцем проживання.