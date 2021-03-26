Білорусь визнала екстремістською книгу про участь своїх громадян у війні на Донбасі

Про рішення суду повідомив білоруський Роман Васюкович, якого на сьогодні судять за перевезення двох примірників цієї книги з України.

Повідомляється, що книгу про участь білорусів у війні на Донбасі видали в Україні білоруські журналісти Ігор Ілляш і Катерина Андрєєва. З 2015 року вони записали кілька інтерв'ю, робили розслідування та репортажі, основною темою і головними героями яких стали білоруси і "білоруський слід" на війні.

У книзі йдеться про те, що білоруси виявилися третьою за чисельністю національною групою у війні на Донбасі після українців і росіян. Автори розбираються, як Білорусь вплинула на конфлікт на Донбасі, яка роль білоруських спецслужб і особисто Олександра Лукашенка в цій війні.

При цьому наведені історії громадян Білорусі, які воюють як на боці української армії, так і на боці російських окупаційних військ.

Зазначимо, співавтор Катерина Андрєєва з осені 2020-го перебуває в ув'язненні за висвітлення протестів у Білорусі, її визнано політв'язнем.