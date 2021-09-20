Білорусь засудила українця за "участь в протестах". МЗС вимагає його звільнити

Білоруський суд сьогодні оголосив вирок українцю Михайлу Ференцю за нібито участь в акціях протесту. Українському громадянину присудили 3 роки в'язниці, не врахувавши семи місяців, які він вже провів в слідчому ізоляторі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України .

Українець не визнає своєї провини та планує подавати апеляцію на рішення суду. Водночас білоруський правозахисний центр "Весна" вже визнав його політичним в'язнем.

"Вважаємо справу Михайла Ференця політично мотивованою, а вирок несправедливим та протиправним. Бездоказове звинувачення та неправове засудження громадянина України є черговими проявами антиукраїнських дій Мінська", - заявили в МЗС.

Українська сторона вимагає "негайно звільнити" громадянина України Ференця. Крім того, МЗС обіцяє продовжити захищати інтереси українця усіма доступними засобами.

"Вчергове закликаємо владу в Білорусі припинити репресії проти громадян, повернутися на шлях демократичного розвитку країни, звільнити усіх політичних в’язнів та розпочати інклюзивний діалог із залученням усіх верств білоруського суспільства", - додали у міністерстві.