Білорусь припинила мовлення двох українських телеканалів: причина

У Білорусії призупинили мовлення двох українських телеканалів UA і KVARTAL TV. Відповідне рішення було прийнято 5 липня.

"Рішенням Міністерства інформації Республіки Білорусь від 5 липня 2021 року анульовані дозволи на поширення на території Республіки Білорусь двох іноземних телепрограм UA і KVARTAL TV", - йдеться у заяві.

Підставою для прийняття рішення стало "порушення чинного законодавства в частині, що стосується спеціалізацій іноземних ЗМІ".

За інформацією прес-служби, в ефірі українських телепрограм була виявлена реклама, яка не заявлена при отриманні дозволів на мовлення.