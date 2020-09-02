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Білорусь не дозволила реалізувати у себе український сценарій, - Макей

Автор: Анастасия Рокитна

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що влада країни не дозволила реалізувати український сценарій "кольорової революції" ззовні. За його словами, на сьогодні "рівень напруження в країні вже значно нижче".

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Про це він заявив на зустрічі з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим, передає "Інтерфакс-Захід".

Він подякував Росії "за витриману, грамотну, чітку реакцію на події, які розгорталися і розгортаються в Білорусі".

"Сьогодні нам доводиться відповідати як на внутрішні, так і на зовнішні виклики. Причому останнє більшою мірою зумовлює перше. Тим не менше, хочу сказати, що ми витримали перший натиск і не дозволили в Білорусі український сценарій, сценарій кольорової революції, організованою ззовні", - сказав Макей.

Нагадаємо, у МЗС України назвали непорівнянними нинішню ситуацію в Білорусі з Революцією Гідності.

Раніше білоруська опозиція заявила про небажання повторення українського сценарію в Білорусі.

Також повідомлялося, що Євросоюз не має наміру перетворювати Білорусь у другу Україну.

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