Білорусь може побудувати ще одну АЕС

У Білорусі може з'явитися ще одна атомна електростанція (АЕС). На наступний рік заплановано проведення оцінки можливості такого будівництва.

Про це заявив міністр енергетики Віктор Каранкевич, передає БЕЛТА.

За його словами, відповідні органи зараз ведуть вишукувальну роботу, щоб підготувати відповідні матеріали та обгрунтування.

"Ми плануємо всю цю роботу провести не пізніше ніж за 2021 рік", - підкреслив Каранкевич.

Нагадаємо, восени 2020 року в Білорусі запустили першу в країні АЕС, яка була побудована в Островці Гродненській області. Відразу після цього президент Олександр Лукашенко заявив, що Білорусі треба побудувати ще одну АЕС, що дозволить містам повністю перейти на електротранспорт і піти від залежності щодо вуглеводнів.

Крім того, він вважає, що із запуском АЕС Білорусь стала ядерною державою.

"Все так буденно, ніби метро побудували. Історичний момент - країна стає ядерною державою", - сказав Лукашенко.

БілАЕС з двома реакторами ВВЕР-1200 сумарною потужністю 2400 МВт була побудована за російським проектом з водо-водяними реакторами третього покоління підвищеної безпеки.