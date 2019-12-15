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Білорусь отримає терміновий кредит від Китаю

Новини » Політика     15.12.2019 - 15:43
Білорусь отримає терміновий кредит від Китаю
Фото: Олександр Лукашенко (president.gov.ua)

Мінськ отримає в 2019 році понад 500 млн доларів кредиту

Президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко видав указ про отримання термінового кредиту від Китаю до кінця 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу білоруського лідера.

Так, у 2019 році Білорусь отримає від Пекіна кредит на суму близько 501 млн доларів. Мінськ бере китайський кредит для погашення і обслуговування держборгу, підтримки своїх золотовалютних резервів, а також для сприяння розвитку торгівлі з Китаєм.

Зазначається, що Лукашенко доручив білоруському Міністерстві фінансів підписати угоду з Шанхайською філією Банку розвитку Китаю на отримання кредиту. Кредит буде надано на 5 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд Молдови розглядає можливість отримання кредиту від Російської Федерації, якщо відносини з Євросоюзом і Міжнародним валютним фондом порушаться. В молдовському уряді зазначили, що Москва пообіцяла надати кредит на 500 млн доларів.

Також РБК-Україна писало, що 8 грудня директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила про досягнення угоди про нову програму підтримки України обсягом 5,5 млрд доларів протягом трьох років. Програма розширеного фінансування повинна бути затверджена радою директорів МВФ.

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