Білорусь у відповідь на санкції може ввести заходи проти зарубіжних ЗМІ

У відповідь на санкції проти Білорусі офіційний Мінськ може вжити заходів проти зарубіжних ЗМІ, які акредитовані у країні. Влада Білорусі готується дати "адекватну відповідь".

Про це заявив міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей, передає телекомпанія СТВ.

За його словами, Білорусь не буде ініціювати дії, спрямовані на погіршення відносин з Євросоюзом або окремими його учасниками.

"Звісно, у випадку якщо будуть прийняті якісь санкційні заходи щодо Білорусі, то, думаю, і білоруською державою будуть прийняті відповідні кроки, пов'язані з внутрішньополітичним функціонуванням держав. Це може стосуватися і політичної системи, і функціонування іноземних ЗМІ, акредитованих у Білорусі, і низки інших кроків", - додав Макей.

Нагадаємо, раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що розглядає можливість введення національних санкцій проти Білорусі.

Зазначимо, Європейський союз перестане вважати Олександра Лукашенка легітимним президентом Білорусі вже після 5 листопада.