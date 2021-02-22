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Білорусь до осені отримає свою вакцину від COVID, - Лукашенко

Новость на русском → Сочі, Понеділок 22 лютого 2021 15:08
Білорусь до осені отримає свою вакцину від COVID, - Лукашенко Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Білорусь до осені 2021 року отримає вакцину від COVID власного виробництва. На сьогодні в країні закуповують тільки російську вакцину.

Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним, передає "РИА Новости".

"У вас вже три зареєстровані вакцини і ще є в розробці. Ми теж йдемо цим шляхом. До осені ми отримаємо і свою вакцину, фахівці у нас є", - зазначив Лукашенко.

Він додав, що Білорусь активно закуповує вакцину у Росії.

Зазначимо, минулого року стало відомо, що Білорусь має намір розробити свою вакцину від COVID, а на її створення може піти близько 5 млн білоруських рублів - це майже 2 млн доларів.

Нагадаємо, до цього Лукашенко заявляв про плани налагодити виробництво китайської вакцини від коронавірусу. Мова йде про препарат Sinopharm.

Ще в грудні 2020 року в Білорусі стартувала вакцинація російським препаратом "Супутник V". На першому етапі вакцинуються медичні працівники, педагоги і ті фахівці, яким у силу особливостей професії доводиться багато контактувати з людьми.

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