Білорусь до осені отримає свою вакцину від COVID, - Лукашенко
Білорусь до осені 2021 року отримає вакцину від COVID власного виробництва. На сьогодні в країні закуповують тільки російську вакцину.
Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним, передає "РИА Новости".
"У вас вже три зареєстровані вакцини і ще є в розробці. Ми теж йдемо цим шляхом. До осені ми отримаємо і свою вакцину, фахівці у нас є", - зазначив Лукашенко.
Він додав, що Білорусь активно закуповує вакцину у Росії.
Зазначимо, минулого року стало відомо, що Білорусь має намір розробити свою вакцину від COVID, а на її створення може піти близько 5 млн білоруських рублів - це майже 2 млн доларів.
Нагадаємо, до цього Лукашенко заявляв про плани налагодити виробництво китайської вакцини від коронавірусу. Мова йде про препарат Sinopharm.
Ще в грудні 2020 року в Білорусі стартувала вакцинація російським препаратом "Супутник V". На першому етапі вакцинуються медичні працівники, педагоги і ті фахівці, яким у силу особливостей професії доводиться багато контактувати з людьми.