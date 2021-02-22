Білорусь до осені отримає свою вакцину від COVID, - Лукашенко

Білорусь до осені 2021 року отримає вакцину від COVID власного виробництва. На сьогодні в країні закуповують тільки російську вакцину.

Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним, передає "РИА Новости" .

"У вас вже три зареєстровані вакцини і ще є в розробці. Ми теж йдемо цим шляхом. До осені ми отримаємо і свою вакцину, фахівці у нас є", - зазначив Лукашенко.

Він додав, що Білорусь активно закуповує вакцину у Росії.

Зазначимо, минулого року стало відомо, що Білорусь має намір розробити свою вакцину від COVID, а на її створення може піти близько 5 млн білоруських рублів - це майже 2 млн доларів.