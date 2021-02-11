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Лукашенко хоче випускати в Білорусі китайську вакцину Sinopharm від COVID

Новость на русском → Мінськ, Четвер 11 лютого 2021 16:48
Лукашенко хоче випускати в Білорусі китайську вакцину Sinopharm від COVID Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Роман Тверденко

Невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про плани налагодити виробництво в країні китайської вакцини від коронавіруса. Мова йде про препарат Sinopharm.

Про це Лукашенко заявив на "Всебілоруських народних зборах", повідомляє DW.

Лукашенко розповів, що обговорив це питання з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Він пообіцяв передати Білорусі партію китайської вакцини Sinopharm.

"Ми домовилися з Сі Цзіньпіном, що найближчим часом вони нададуть нам свою вакцину, - сказав Лукашенко.

Відзначимо, що зараз в Білорусі нібито йде масова вакцинація російським препаратом "Супутник V". Зазначалося, що у лютому-березні Росія може домовитися про виробництві вакцини в Білорусі.

Раніше, Олександр Лукашенко назвав умови своєї відставки. Він може піти з влади, якщо не буде протестів у країні і будуть гарантії безпеки для його прихильників.

Також повідомлялося, що рух поїздів між Білоруссю і Росією відновилося з 8 лютого. Його скасували через коронавіруса навесні 2020 року.

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