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Беларусь до осени получит свою вакцину от COVID, - Лукашенко

Новина українською → Сочи, Понедельник 22 февраля 2021 15:08
Беларусь до осени получит свою вакцину от COVID, - Лукашенко Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: РБК-Украина

Беларусь до осени 2021 года получит вакцину от COVID собственного производства. На сегодня в стране закупают только российскую вакцину.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с российским президентом Владимиром Путиным, передает "РИА Новости".

"У вас уже три зарегистрированных вакцины и еще есть в разработке. Мы тоже идем этим путем. К осени мы получим и свою вакцину, специалисты у нас есть", - отметил Лукашенко.

Он добавил, что Беларусь активно закупает вакцину у России.

Отметим, в прошлом году стало известно, что Беларусь намерена разработать свою вакцину от COVID, а на ее создание может уйти около 5 млн белорусских рублей - это почти 2 млн долларов.

Напомним, до этого Лукашенко заявлял о планах наладить производство китайской вакцины от коронавируса. Речь идет о препарате Sinopharm.

Еще в декабре 2020 года в Беларуси стартовала вакцинация российским препаратом "Спутник V". На первом этапе вакцинируются медицинские работники, педагоги и те специалисты, которым в силу особенностей профессии приходится много контактировать с людьми.

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