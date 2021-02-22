Беларусь до осени получит свою вакцину от COVID, - Лукашенко
Беларусь до осени 2021 года получит вакцину от COVID собственного производства. На сегодня в стране закупают только российскую вакцину.
Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с российским президентом Владимиром Путиным, передает "РИА Новости".
"У вас уже три зарегистрированных вакцины и еще есть в разработке. Мы тоже идем этим путем. К осени мы получим и свою вакцину, специалисты у нас есть", - отметил Лукашенко.
Он добавил, что Беларусь активно закупает вакцину у России.
Отметим, в прошлом году стало известно, что Беларусь намерена разработать свою вакцину от COVID, а на ее создание может уйти около 5 млн белорусских рублей - это почти 2 млн долларов.
Напомним, до этого Лукашенко заявлял о планах наладить производство китайской вакцины от коронавируса. Речь идет о препарате Sinopharm.
Еще в декабре 2020 года в Беларуси стартовала вакцинация российским препаратом "Спутник V". На первом этапе вакцинируются медицинские работники, педагоги и те специалисты, которым в силу особенностей профессии приходится много контактировать с людьми.