Білорусь звинуватила Литву в спробі порушенні повітряного простору

Міністерство оборони Білорусії повідомило про "спробу порушення повітряного простору" нібито з боку Литви. У відомстві заявляють, був запущений зонд з восьми повітряних куль з антидержавною символікою.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони Білорусі.

"23 серпня близько 19.30 черговими силами ВПС і військ ППО була припинена провокація з боку Литовської Республіки в районі н. п. Волковщина Ошмянського району. Звизначеної території зонд був запущений з восьми повітряних куль з антидержавною символікою. Політ повітряних куль був припинений без застосування зброї", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в НАТО відповіли на звинувачення президента Білорусі Олександра Лукашенка в нарощуванні військової потужності.

Раніше Лукашенко провів у Гродно нараду з керівництвом силового блоку. Там він заявив, що владі довелося приймати серйозне рішення, наводячи основні частини білоруської армії в повну бойову готовність.

За його словами, до внутрішньої ситуації в Білорусі "додався зовнішній фактор", зокрема, як заявив глава держави, це "ворушіння" військ НАТО.