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Білорусь нарощує потужності з експорту "бензинових" розчинників в Україну

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Київ, Четвер 21 жовтня 2021 13:06
Білорусь нарощує потужності з експорту "бензинових" розчинників в Україну Фото: Білорусь нарощує потужності з експорту "бензинових" розчинників в Україну (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Компанія "РегіоналПетрохім" організувала в Білорусі виробництво розчинників на основі октанопідвищуючих компонентів для подальшого експорту в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спеціалізоване видання enkorr.

Відзначається, що новий постачальник у вересні відправив перші 200 тонн нової продукції на адресу компанії "Катма Груп", яка виступає ексклюзивним постачальником нафтопродуктів для мережі "БРСМ".

"РегіоналПетрохім" експортував продукт власного виробництва - розчинник алкідних фарб Petrosol, який на 42,7% складається з ароматичних вуглеводнів, на 36% - з ацетону і на 10,6% - з бутилового спирту, йдеться в даних української митної служби.

Згідно з даними Міністерства юстиції Республіки Білорусь, компанія "РегіоналПетрохім" була заснована в квітні 2021 року естонською Petrohim International Carriers, очолюваною громадянином Білорусі Євгеном Боровським. Компанія зареєстрована в місті Чаус Могилевської області.

В 2021 році Petrohim International Carriers фігурує як єдиний відправник на адресу "БРСМ" продукції найбільших білоруських виробників розчинників: компанії "Беленергомашекспорт" і "Лесохимик" (м Борисов).

"З боку "БРСМ"було сформовано велике замовлення на октанозбільшуючі компоненти бензинів, і Petrohim International Carriers організувала це, підрядивши "Беленергомашекспорт". Проект виявився настільки успішний, що було створено власне виробництво", - повідомило виданню джерело в нафтових колах Білорусі.

Раніше повідомлялося, що в 2021 році в Україну різко зріс імпорт розчинників для лакофарбової промисловості, які, згідно з митними документами, є сумішшю октанопідвищуючих компонентів, що використовуються при виробництві бензинів: МТБЕ, метанолу, толуолу, ортоксілолу, ацетону, бутилового спирту і т.д.

Всі перераховані компоненти окремо обкладаються акцизним збором за ставкою 213-245 євро/1 тис. л, тоді як їх суміш під виглядом розчинників ввозиться без акцизу. Основні обсяги імпорту припадають на компанії, пов'язані з кустарним виробництвом і продажем нафтопродуктів.

За даними Консалтингової групи "А-95", за дев'ять місяців 2021 року в Україну надійшло 96,1 тис. тонн розчинників, що на 35% більше, ніж за аналогічний період 2020 року. Найбільші одержувачі: "Катма Груп" ("БРСМ") - 24,9 тис. тонн, "Промхім" (міні-НПЗ в Мерефі) - 18,9 тис. тонн, "ВТГ-Трейдинг" (група Sun Oil) - 5 , 7 тис. тонн.

Прямі втрати держбюджету від імпорту безакцизних октанопідвищуючих компонентів під виглядом розчинників оцінюються в 900 млн грн.

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