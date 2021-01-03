Білорусь починає переходити на біометричні документи

У Білорусі починають переходити на біометричні документи. Понад 800 тисяч громадян отримають ID-карту цього року.

Про це повідомляє БЕЛТА.

Вказано, що отримувачі ID-карти автоматично набудуть електронний цифровий підпис з 10-річним терміном придатності та особистий електронний кабінет. З моменту створення він матиме статус неактивного, поки особа його не активізує з ID-карти.

Міністерство внутрішніх справ країни зазначає, що нинішні паперові паспорти будуть діяти паралельно з ID-картами. Паперові документи не підлягають обов'язковій заміні.

Крім того, у 2021 році білоруси зможуть отримати біометричний паспорт для виїзду закордон. У країні все готово для переходу на нього.

У МВС уточнили, що в рік будуть видавати від 300 до 500 нових закордонних паспортів.

Нагадаємо, у Білорусі дозволили стягувати збір за виїзд з країни. Таке нововведення було прийнято в якості додаткових заходів "по консолідації доходів бюджету для боротьби з COVID-19".

Як писало РБК-Україна, з 1 листопада Білорусь закрила свої кордони для іноземців нібито для протидії поширенню коронавірусу.