Білорусь позбавила акредитації всі іноземні ЗМІ

Білорусь з 2 жовтня позбавила акредитації всі іноземні ЗМІ. Переакредитація за новим порядком буде проходити з наступного тижня.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ Білорусі.

Повідомляється, що нове положення про порядок акредитації в Білорусі журналістів іноземних ЗМІ передбачає подачу документів в електронному форматі, скорочення термінів розгляду заявок з 20 до 5 днів для тимчасової акредитації і з 60 до 30 днів для постійної, а також врегулювання роботи фрілансерів в інтересах зарубіжного ЗМІ.

У МЗС нагадали, що інформаційний суверенітет Білорусі є важливим елементом безпеки.

"У ситуації, що складається, ми змушені реалізувати своє суверенне право і застосувати необхідні захисні заходи, у тому числі - у вигляді нових норм положення", - заявили в МЗС.

У зв'язку з прийняттям нового положення дія раніше виданих акредитаційних карток офіційно припиняється з 2 жовтня. З 5 жовтня комісія з питань акредитації почне працювати в новому складі, прийом електронних заявок також стартує в цей день.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Білорусь у відповідь на санкції може запровадити заходи проти зарубіжних ЗМІ.

Сьогодні було опубліковано європейські санкції проти Білорусі, вони вже набули чинності.