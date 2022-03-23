Білорусь виключає участь своєї армії у війні Росії проти України

Збройні сили Білорусі не братимуть участі у війні Росії проти України. Армія готова діяти лише на території своєї країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інтерфакс.
"Сьогодні Збройні сили, сили та засоби військової організації держави готові захистити країну, але тільки на території своєї країни. Про це говорив президент, і я вам офіційно заявляю. Ми не допустимо розв'язування та втягування нас у якісь військові конфлікти, але свою країну, свою територію ми захищатимемо. Ми готові її захищати", - заявив державний секретар Ради безпеки Олександр Вольфович.
За його словами, у Білорусі робиться все, щоб не допустити "втягування" у війну.
"Нас намагаються втягнути, намагаються втягнути нашу країну в ці воєнні дії. Білорусь ніколи не мала агресивних цілей. Завжди була майданчиком миру і добра", - зазначив він, не уточнивши, хто саме намагається втягнути Білорусь у війну.
Нагадаємо, раніше CNN із посиланням на джерела серед керівництва НАТО та США писало, що Білорусь може найближчим часом приєднатися до війни проти України.
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