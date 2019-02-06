У Бекірова з’явилася алергічна реакція, - Денісова

Фото: Едем Бекіров (twitter.com/ATR__Official)

Денісова відзначила, що сьогодні до Бекірова пустили адвоката

Український омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що отримала від доньки українського політв'язня Едема Бекірова інформацію про стан здоров'я українця. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook Денісової.

За словами доньки Бекірова, у кримського татарина з’явилася алергічна реакція.

Також Денісова відзначила, що сьогодні до Бекірова пустили адвоката. Також на зустрічі були присутні так званий Уповноважений з прав людини в Криму Людмила Лубіна, Керівник сімферопольського СІЗО Сергій Бережний та т.в.о начальника медичної частини сімферопольського СІЗО Олексій Іщенко.

"Під час спілкування з’ясувалося, що в Едема Бекірова та його співкамерника Сервера Мустафаєва з’явилася алергія, ймовірно через грибок у камері. З цього можна зробити висновок, що умови утримання обох політв’язнів не відповідають встановленим нормам", - звявила омбудсмен.

Денісова повідомляє, що Бекірову стає дедалі гірше і зараз додалася ще й алергічна реакція організму. Вона говорить, що політв'язня вже давно мали госпіталізувати.

"Після побаченого Олексій Іщенко пообіцяв, що Едема відвезуть до лікарні. У свою чергу Сергій Бережний запевнив, що умови утримання обох чоловіків покращать найближчим часом", - повідомила омбудсмен.

Український омбудсмен зазначила, звернулась до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з проханням сприяти встановленню походження алергічної реакції утримуваних громадян України, наданню їм відповідної медичної допомоги та забезпеченню належними умовами.

Нагадаємо, посольство США в Україні вимагало від Росії негайно відпустити з СІЗО тяжкохворого Едема Бекірова і всіх інших українських політв'язнів.