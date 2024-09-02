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Бекхэм-младший променял футбол на другой профиль звездных родителей

Брентфорд, Понедельник 02 сентября 2024 17:29
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Бекхэм-младший променял футбол на другой профиль звездных родителей Фото: Ромео Бекхэм не смог пробиться на элитный футбольный уровень (brentfordfc.com)
Автор: Антон Федорцив

Вингер английского "Брентфорда "Ромео Бекхэм решил завершить профессиональную карьеру футболиста в 22 года и уже нашел для себя новую работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на talkSPORT.

Сын Виктории и Дэвида Бекхэмов решил попробовать себя в другом амплуа. Он перешел в модельный бизнес.

Бекхэм-младший завязал с футболом на уровне резервной команды английского "Брентфорда". Теперь он будет моделью. Англичанин уже якобы заключил контракт с парижским агентством Safe Management.

"Ему понравилось проведенное в "Брентфорде" время, но он стремится сосредоточиться на своей страсти – моде. Ромео недавно подписал контракт с ведущим модельным агентством в Париже и нацелен на сотрудничество с рядом крупных брендов", – рассказал близкий к семье Бекхэмов источник.

Ромео Бекхэм стал вторым из сыновей легенды сборной Англии, у которого не сложилась футбольная карьера. Старший на 3,5 года Бруклин Бекхэм находился в молодежных структурах "Лос-Анджелес Гэлакси", французского ПСЖ и лондонского "Арсенала", но на взрослый уровень так и не перешел. Самый младший сын Бекхэма-старшего – Круз Дэвид – занимается музыкой.

К слову, ранее Бекхэм-старший стал героем сериала от Netflix.

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Виктория Бекхэм
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