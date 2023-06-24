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Бех-Романчук выиграла золотую медаль Европейских игр-2023

Фото: Марина Бех-Романчук завоевала "золото" в заочном соревновании (facebook.com/EuropeanAthletics)
Автор: Антон Федорцив

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук победила в тройном прыжке на Европейских играх 2023 года после провала в прыжках в длину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

27-летняя спортсменка одержала заочную победу в соревнованиях. Украинка показала результат 14,58 м еще в среду, когда выступали представители второго дивизиона.

Бех-Романчук пришлось ждать субботу, чтобы узнать финальную позицию в протоколе. Впрочем, атлетки первого дивизиона так и не смогли опередить представительницу Украины. Ближе всего к ней подобралась турчанка Данишмаз (14,16 м). Дополнила подиум итальянка Честонаро с результатом 14,09 м.

Ранее Бех-Романчук не смогла проявить себя в прыжках в длину. Она совершила заступы в трех попытках и осталась без результата в списке второго дивизиона. Лучше всего выступила сербка Гардашевич (6,82 м).

Европейские игры, легкая атлетика, тройной прыжок, женщины:

  1. Марина Бех-Романчук – 14.58 м
  2. Тугба Данишмаз – 14,16 м
  3. Оттавия Честонаро – 14,09 м

Кто такая Марина Бех-Романчук

Уроженка Хмельницкой области, легкоатлетка со специализацией в прыжках в длину и тройном прыжке. Призер чемпионатов мира и Европы, многократная чемпионка Украины.

На международной арене дебютировала в 2011 году с юношеского чемпионата Европы. На Европейских играх-2019 выиграла "бронзу" в прыжках в длину. В этом году завоевала три награды в рамках Бриллиантовой лиги – серебряную и бронзовую медали в тройном прыжке и "бронзу" в прыжках в длину.

Замужем, муж – пловец, призер Олимпийских игр-2020 Михаил Романчук. Награждена орденом княгини Ольги ІІІ ст.

К слову, ранее гребчиха Лузан выиграла вторую золотую медаль на Европейских играх.

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