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Бех-Романчук кваліфікувалася до фіналу змагань у стрибках у довжину на ОІ-2020

Автор: Ігор Литвиненко

Українка Марина Бех-Романчук пробилася у фінал Олімпійські ігри зі стрибків у довжину. Фінал змагань відбудеться 3 серпня.

Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Україна показала 10-й результат у кваліфікації, стрибнувши 6.71 метра. Для кваліфікації потрібно було показати результат в 6.75 метра або потрапити в топ-12. Кваліфікаційний поріг подолали вісім спортсменок.

Зазначимо, Марина Бех-Романчук є чинною чемпіонкою Європи у стрибках у довжину у приміщеннях. Крім цього в її активі "срібло" чемпіонату світу-2019 і чемпіонату Європи-2018.

Нагадаємо, сьогодні чоловік Марини Бех-Романчук Михайло Романчук приніс Україні перше "срібло" Олімпіади. Він показав другий результат у запливі на 1500 метрів вільним стилем. Також він має "бронзу" ОІ-2020 на дистанції 800 метрів.

Сьогодні ще за одну олімпійську медаль побореться важкоатлетка Ірина Деха у ваговій категорії до 76 кг.

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