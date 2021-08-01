Бех-Романчук кваліфікувалася до фіналу змагань у стрибках у довжину на ОІ-2020

Українка Марина Бех-Романчук пробилася у фінал Олімпійські ігри зі стрибків у довжину. Фінал змагань відбудеться 3 серпня.

Україна показала 10-й результат у кваліфікації, стрибнувши 6.71 метра. Для кваліфікації потрібно було показати результат в 6.75 метра або потрапити в топ-12. Кваліфікаційний поріг подолали вісім спортсменок.

Зазначимо, Марина Бех-Романчук є чинною чемпіонкою Європи у стрибках у довжину у приміщеннях. Крім цього в її активі "срібло" чемпіонату світу-2019 і чемпіонату Європи-2018.