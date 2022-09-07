RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Бігунка Стребкова поповнила список українок у фіналі Діамантової ліги

Фото: Українська бігунка Наталія Стребкова (facebook.com/sportevent.kh)
Автор: Антон Федорців

Список українських спортсменок у фіналі Діамантової ліги-2022 у швейцарському Цюриху поповнився бігункою Наталією Стребковою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.

27-річна легкоатлетка вперше виступить на найвищому рівні. Вона потрапила до переліку учасниць турніру з бігу на дистанції 3000 метрів.

Стребкова стала сьомою українкою у фіналі Діамантової ліги. Раніше у вирішальні змагання легкоатлетичного сезону пробилися Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко, Юлія Левченко (всі – стрибки у висоту), Марина Бех-Романчук (потрійний стрибок і стрибки в довжину), Анна Рижикова та Вікторія Ткачук (біг на 400 м із бар'єрами). Єдиним чоловіком у компанії топ-спорстменів став стрибун у висоту Андрій Проценко.

Дебютний фінал для Стребкової став можливим із найкращим показником сезону в кар'єрі – 9:24,54 хвилини. Цей результат водночас став новим національним рекордом. Із таким часом Стребкова фінішувала 4-ю на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі.

До фіналу сезону на дистанції 3000 м відібралися 11 легкоатлеток. Фавориток кілька – віце-чемпіонка світу Веркуха Гетачев (Ефіопія), Вінфред Мутіле Яві з Бахрейну, американка Емма Коберн і представниця Кенії Жаклін Чепкоеч.

До слова, напередодні збірна України оголосила заявку команди на Кубок Девіса-2022.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Легка атлетика