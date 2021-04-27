"Втеча в Росію не врятує": "Голос" підтримав проект про заочне засудження

За його словами, екс-беркутівці, колишні посадовці та топ-корупціонери, які переховуються на тимчасово окупованих територіях чи в Росії, мають понести справедливе покарання.

"Заочне засудження - ефективний міжнародно вживаний інструмент притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які переховуються за межами країни свого громадянства. В Україні він може бути дієвим і для засудження колишніх посадовців, топ-корупціонерів, ексберкутівців, які переховуються в державі-агресорі, або членів терористичних організацій, які перебувають чи переховуються на тимчасово окупованих територіях Сходу України чи Криму", - заявив Андрій Осадчук.

На його думку, осіб, які вчинили злочини проти національної безпеки або причетні до спроб повалення конституційного ладу, треба притягати до кримінальної відповідальності, навіть якщо вони переховуються за межами України і звичайні процедури кримінального судочинства до них складно або неможливо застосувати.

"Саме тому ми підтримували законопроект №2164 в першому читанні, допрацьовували його і підтримуємо в цілому. При цьому об’єктивність та прозорість заочного засудження повністю лежить на правоохоронних органах. Не повинно бути жодних зловживань і маніпуляцій із доведенням того, що особа дійсно перебуває на тимчасово непідконтрольній території або переховується в РФ", - додає представник "Голосу".

Він також наголосив, що хибне застосування процедури заочного засудження може призвести до звільнення підозрюваного від відповідальності, або навпаки перетворитись на інструмент тиску.

"Правоохоронці повинні чітко виконувати свою роботу відповідно до законодавства, а ми як народні депутати даємо їм ефективні інструменти для цього", - резюмував Осадчук.