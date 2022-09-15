Втеча Росії із Харківської області дає їй певні переваги на фронті, - ЗМІ

Британський військовий аналітик, віцемаршал авіації у відставці Шон Белл пояснює, що Росія отримала деякі стратегічні переваги після відступу з Харківської області. За його словами, окупанти перекинуть сили на Донбас.

"План Росії спочатку полягав у тому, щоби захопити всю Україну, що не вдалося. По-друге, взяти Київ, що не вдалось. Наразі вони повністю зосереджені на Донбасі", - зазначив Белл.

Аналітик додав, що перед Росією був вибір: або залишилася у Харківській області та втратити солдат поблизу Ізюму, або ж вийти і зосередитися на пріоритетах. Він впевнений, що РФ укріпить фронт на Донбасі та збільшить щільність військ.

"Це створює деякі переваги для Росії. Тепер у росіян менша лінія фронту, більш коротка лінія фронту, більш висока щільність сил, а це означає, що вони можуть краще зосередитись на своїх стратегічних пріоритетах. Отже, є деякі переваги з військової точки зору", - сказав британський експерт.

При цьому Белл додав, що українські війська можуть стати більш уразливими для контратак, адже тепер потрібно контролювати більшу площу територій.

"На даний момент вони найбільш уразливі. Зайняти землю - це одне. Утримати її - зовсім інше", - зазначив аналітик.