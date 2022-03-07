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БЭБ запустило телеграм бот для повідомлень про необґрунтоване підвищення цін

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Україна, Понеділок 07 березня 2022 14:40
БЭБ запустило телеграм бот для повідомлень про необґрунтоване підвищення цін Продукти в супермаркеті. Фото - pmg.ua
Автор: Юрій Дощатов

Бюро економічної безпеки України запустило телеграм бот для прийому повідомлень про необґрунтоване підвищення цін на проживання, товари та послуги з боку недобросовісних підприємців і компаній.

Про це повідомляє РБК-Україна, з посиланням на прес-службу уряду.

Адреса телеграм бота: https://t.me/StopOverpriceBot

Станом на 7 березня 2022 року на електронну скриньку [email protected] вже отримано понад 100 повідомлень від громадян, які в основному стосуються підвищення цін на продукти харчування та житло. Найбільше повідомлень надійшло з Львівської області, повідомляє Беб.

Всі звернення відразу фіксуються і обробляються. До осіб, які вирішили нажитися у воєнний час вживаються необхідні заходи.

Беб радить громадянам, яким відомі випадки необґрунтованого підвищення цін на житло для переселенців, Товари повсякденного користування або послуги, в повідомленні через бот детально описувати ситуацію: вказувати місто, адресу, дату і час події. По можливості додавати фото / відео події.

Узагальнені результати обробки повідомлень можна відстежувати на офіційному телеграм-каналі Беб: https://t.me/esbu_gov_ua

Ціни на оренду житла в західних регіонах України піднялися ще в лютому, перед посиленням агресії з боку Росії.

Роздрібні мережі України закликали виробників і постачальників не підвищувати відпускні ціни на продукти харчування

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